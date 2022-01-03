Миколенко поблагодарил болельщиков Эвертона после презентации на Гудисон Парк

Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями от первого выхода на Гудисон Парк перед болельщиками "ирисок".

"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за "Эвертон", - подписал видео украинец.

Напомним, 1 января "Эвертон" официально представил Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо". Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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