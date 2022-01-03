Миколенко поблагодарил болельщиков Эвертона после презентации на Гудисон Парк
Украинца встретили аплодисментами
Фото: facebook.com/Everton
Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями от первого выхода на Гудисон Парк перед болельщиками "ирисок".
"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за "Эвертон", - подписал видео украинец.
Напомним, 1 января "Эвертон" официально представил Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо". Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.
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