Определилась сумма трансфера Чеберко в Осиек
Украинец стал полноценным игроком хорватского клубе
ФК "Осиек" / Автор неизвестен
Украинский защитник Евгений Чеберко официально перешел из ЛАСК в хорватский "Осиек", за который выступал на правах аренды.
По данным Meta-ratings.com.ua, сумма выкупа составила около 1,1 млн евро. Отмечается, что австрийский клуб намеревался вернуть украинца. Примечательно то, что портал Transfermarkt указывает, что ЛАСК продал защитника за 500 тысяч евро.
Добавим, что до переезда в Австрию Чеберко выступал за луганскую "Зарю" и днепровский "Днепр". Также футболист привлекался в молодежную сборную и получал вызов из национальной команды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta-Ratings
Популярное сейчас
- Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Тухель о Лукаку: Путь вернуться в состав есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями
- Тухель об игре с Ливерпулем: Это трудно проглотить, но что мы можем поделать?
- Шевченко встречался с нападающим сборной России, чтобы пригласить его в Дженоа
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...