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Определилась сумма трансфера Чеберко в Осиек

Наши за границей
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Украинец стал полноценным игроком хорватского клубе

Определилась сумма трансфера Чеберко в Осиек

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский защитник Евгений Чеберко официально перешел из ЛАСК в хорватский "Осиек", за который выступал на правах аренды.

По данным Meta-ratings.com.ua, сумма выкупа составила около 1,1 млн евро. Отмечается, что австрийский клуб намеревался вернуть украинца. Примечательно то, что портал Transfermarkt указывает, что ЛАСК продал защитника за 500 тысяч евро.

Добавим, что до переезда в Австрию Чеберко выступал за луганскую "Зарю" и днепровский "Днепр". Также футболист привлекался в молодежную сборную и получал вызов из национальной команды.

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В статье: Осиек Евгений Чеберко
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Источник:
Meta-Ratings

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