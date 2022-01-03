В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне
Украинец будет получать хорошие деньги
Фото: facebook.com/Everton
Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в ливерпульском клубе.
Как сообщает британский журналист Майк Парри в своем Twitter, украинец получил контракт, по условиям которого будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
OK FOLKS .. just want to confirm that @Everton new signing 22yr old Vltaliy Mykolenko is on just £58k a week .. for the next four and a half years .. Let's hope he's OK at his job ..— Mike Parry (@mikeparry8) January 1, 2022
Напомним, 1 января "Эвертон" официально представил Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо". Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.
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