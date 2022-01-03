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В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне

Наши за границей
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(3 голосов)

Украинец будет получать хорошие деньги

В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне

Фото: facebook.com/Everton

Новина українською

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в ливерпульском клубе.

Как сообщает британский журналист Майк Парри в своем Twitter, украинец получил контракт, по условиям которого будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, 1 января "Эвертон" официально представил Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо". Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2022 в 11:10
И пошло ДК --футбольная жизнь короткая и опасная а тут хорошие бабки --удачи
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0
0
Wille_kiev (Украина)
03.01.2022 в 10:52
Вас не смущает, что в Твиттере у журналиста указана сумма 58 тыс.фунтов. вы там что перебухали в НГ?
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+4
0
Рыжий из бункера (Сараево)
03.01.2022 в 10:57
Ну прибухнули люди. Кто без вины пусть первый бросит камень...
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0
0


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