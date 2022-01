В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в ливерпульском клубе.

Как сообщает британский журналист Майк Парри в своем Twitter, украинец получил контракт, по условиям которого будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

OK FOLKS .. just want to confirm that @Everton new signing 22yr old Vltaliy Mykolenko is on just £58k a week .. for the next four and a half years .. Let's hope he's OK at his job ..