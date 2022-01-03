Агент: Металлист интересовался Чеберко

Агент украинского легионера хорватского "Осиека" Евгения Чеберко Иван Поробия прокомментировал полноценный трансфер футболиста из австрийского ЛАСКа в "Осиек", а также рассказал о том, что к Чеберко проявляли интерес другие клубы.

"Евгений провел хороший сезон в Хорватии, тренеры им были довольны. Может, не всегда играл, но это было связано с тактическими моментами. Хотя в целом игровой практикой не был обделён и провел большую часть матчей, после чего на него обратили внимание снова в том же ЛАСКе. Новый тренер команды хотел его вернуть, был момент, что Евгений должен был возвращаться в Австрию, после того как тренер ЛАСКа приезжал в Загреб и смотрел вживую кубковую игру с участием Чеберко. Но "Осиек" тоже хотел его оставить у себя и выкупить. Параллельно появился интерес к Чеберко со стороны других клубов. В частности, были контакты с немецким "Падерборном", бельгийским "Кортрейком". Спрашивали о нем другие хорватские клубы. Также был интерес из Украины, звонили из "Металлиста". Качели продолжались до последнего. И только 31 декабря "Осиек" все-таки воспользовался опцией арендного контракта и в последний день выкупил права на Чеберко у ЛАСКа. Сумма получилась хорошая - немного больше миллиона евро. Футболист тоже остался доволен, продолжая карьеру в Европе, в Хорватии.

У "Осиека" в нынешнем сезоне амбициозные планы, команда хорошо выступает под руководством Ненада Бьелицы. Команда идёт на первом месте в чемпионате, вышла в полуфинал Кубка. Поэтому тренер хотел сохранить украинца для своей команды", - сказал Поробия.