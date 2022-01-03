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Хацкевич: Миколенко еще не раскрыл полностью свой потенциал - у него все получится

Наши за границей
(1 голосов)

Именно при Хацкевиче Миколенко заиграл в Динамо

Хацкевич: Миколенко еще не раскрыл полностью свой потенциал - у него все получится

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал переход защитника киевлян Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.

Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер", - сказал Хацкевич.

Напомним, что именно под руководством Хацкевича Миколенко дебютировал за "Динамо" в 2017 году. В составе киевского клуба Виталий провел 132 матча во всех турнирах.

На днях Миколенко представили в качестве игрока "Эвертона" перед матчем с "Брайтоном" в Премьер-лиге. Дебютировать в составе "ирисок" украинец может в матче Кубка Англии против "Халла", который состоится 8 января.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
03.01.2022 в 19:00
Вот интересно : Уже все отписались на тему Миколенко? Или очередь еще не кончается?
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vadooo (Слатино)
03.01.2022 в 18:46
Свой потенциал он раскрыл в матче с финами.
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0
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