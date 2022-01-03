Хацкевич: Миколенко еще не раскрыл полностью свой потенциал - у него все получится
Именно при Хацкевиче Миколенко заиграл в Динамо
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Бывший главный тренер "
"Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.
Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер", - сказал Хацкевич.
Напомним, что именно под руководством Хацкевича Миколенко дебютировал за "Динамо" в 2017 году. В составе киевского клуба Виталий провел 132 матча во всех турнирах.
На днях Миколенко представили в качестве игрока "Эвертона" перед матчем с "Брайтоном" в Премьер-лиге. Дебютировать в составе "ирисок" украинец может в матче Кубка Англии против "Халла", который состоится 8 января.
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