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Михалик - о трансфере Миколенко: Попасть из рядового чемпионата в сильнейшую лигу мира — об этом можно только мечтать

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Теперь нужно доказывать

Михалик - о трансфере Миколенко: Попасть из рядового чемпионата в сильнейшую лигу мира — об этом можно только мечтать

Фото: FC Everton

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил шансы Виталия Миколенко в английском "Эвертоне".

"Я не буду оригинален: конечно, это огромный шаг вперед для Виталия. Попасть из рядового по европейским меркам чемпионата УПЛ в сильнейшую лигу мира — об этом можно только мечтать. Теперь очень много будет зависеть от доверия к Миколенко главного тренера "Эвертона" Рафаэля Бенитеса.

Припоминается, поначалу у нашего Александра Зинченко были проблемы в "Манчестер сити", даже собирались его продавать, или отдавать в аренду. Однако главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола всегда поддерживал украинского защитника, тот прибавлял и сейчас все чаще слышит о себе лестные отзывы.

Миколенко нужно помнить, что времени на раскачку у него нет. Это не чемпионат УПЛ, где легионерам дают по полгода на адаптацию. В Англии нужно сразу доказывать свою профпригодность. Важно, чтобы Виталий побыстрее стал своим в "Эвертоне", остается надеяться, что с коммуникацией проблем не возникнет.

Несмотря на свой молодой возраст, у Миколенко уже немалый опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе "Динамо"и в поединках чемпионатов мира и Европы — за национальную сборную Украины. Это должно стать ему весомым подспорьем в "Эвертоне".

Согласен, в игре в обороне против креативных нападающих Миколенко не безгрешен. Но надеюсь, что перед отъездом в Англию он качественно поработал над ошибками.

Не все украинские футболисты, которые выступали или сейчас играют в АПЛ, добивались здесь призвания. Хочется верить, что Миколенко благодаря отменным физическим данным, желанию действовать через "не могу", нестандартным решениям, это удастся", - сказал Михалик.

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В статье: Тарас Михалик Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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