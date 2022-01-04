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Украинский голкипер Акжайика получил статус свободного агента

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Футболист еще не знает, где продолжит карьеру

Украинский голкипер Акжайика получил статус свободного агента

Фото: ФК Акжайык

Новина українською

Голкипер казахского "Акжайика", украинский легионер Сергей Литовченко рассказал о том, что у него завершился срок соглашения с командой, которую возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.

"Я сейчас свободный агент, поскольку в Казахстане контракт подписывается до окончания сезона. Что касается возможности остаться в "Акжайике", то сейчас ничего не могу сказать, поскольку нет пока информации от руководства клуба.

С Мазяром не созванивались. Я сейчас рассматриваю разные варианты, также не исключено, что продолжу выступать в чемпионате Казахстана и в дальнейшем", - заявил Литовченко.

Добавим, что Сергей Литовченко в минувшем сезоне Казахстанской Премьер-Лиги пропустил 22 мяча в 19 матчах, из которых в пяти отстоял на "ноль". По итогам КПЛ-2021 "Акжайык" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Сергей Литовченко Акжайик (Уральск)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 12:29
слабоватый когда то играл в ЧО
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Savage0059 (Kyiv)
04.01.2022 в 10:13
Кто этот человек?
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