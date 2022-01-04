"Объяснил, какие ошибки нельзя допускать". Миколенко - о разговоре с тренером Эвертона
Украинец рассказал о первой встречи с Рафаэлем Бенитесом
Фото: facebook.com/Everton
Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от первых дней в английском клубе.
– Что можешь сказать о своем новом наставнике, знаменитом Рафаэле Бенитесе?
– Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят.
– Как прошла ваша первая встреча?
– Началась с фразы “Hello! Nice to meet you!” Мы завтракали с агентами на базе "Эвертона", Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всем вкратце. Затем мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде.
– Какие у тебя первые впечатления от инфраструктуры "Эвертона"?
– Это топ! Другими словами не описать. Все настолько продумано для футболистов, персонала, для работы… Вплоть до того, что из раздевалки, из массажной комнаты ты можешь выйти на три поля. Есть и манеж для разминки, и тренажерный зал – все условия для роста, - сказал Миколенко.
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