  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Соболь получил нового тренера. Он работал ассистентом Кумана в Барселоне
В тренде

Соболь получил нового тренера. Он работал ассистентом Кумана в Барселоне

Наши за границей
(1 голосов)

Новый специалист для украинского футболиста

Соболь получил нового тренера. Он работал ассистентом Кумана в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне стало известно о том, что, Филипп Клеман, который тренировал "Брюгге" с 2019 года, решил попробовать свои силы в Лиге 1 и возглавил французский "Монако".

Однако, бельгийский клуб уже договорился о сотрудничестве с новым тренером. "Брюгге" возглавил нидерландский специалист Альфред Шредер, сообщает пресс-служба "черно-синих".

49-летний Шредер с 2014 по 2015 годы возглавлял "Твенте", а в сезоне 2019/2020 работал в "Хоффенхайме". Последние полтора года он находился в штабе Рональда Кумана в "Барселоне". Он также работал помощником тренера в "Витессе", "Твенте", "Хоффенхайме", "Аяксе".

На данный момент "Брюгге" занимает второе место в турнирной таблице Люги-Жюпилер, набрав 40 очков в 21 матче.

Напомним, что за бельгийский клуб играет защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Альфред Шредер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
clubbrugge.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...