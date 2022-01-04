Соболь получил нового тренера. Он работал ассистентом Кумана в Барселоне
Новый специалист для украинского футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне стало известно о том, что, Филипп Клеман, который тренировал "Брюгге" с 2019 года, решил попробовать свои силы в Лиге 1 и возглавил французский "Монако".
Однако, бельгийский клуб уже договорился о сотрудничестве с новым тренером. "Брюгге" возглавил нидерландский специалист Альфред Шредер, сообщает пресс-служба "черно-синих".
49-летний Шредер с 2014 по 2015 годы возглавлял "Твенте", а в сезоне 2019/2020 работал в "Хоффенхайме". Последние полтора года он находился в штабе Рональда Кумана в "Барселоне". Он также работал помощником тренера в "Витессе", "Твенте", "Хоффенхайме", "Аяксе".
На данный момент "Брюгге" занимает второе место в турнирной таблице Люги-Жюпилер, набрав 40 очков в 21 матче.
Напомним, что за бельгийский клуб играет защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
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