Абонемент на Алькояно. Анчелотти выпустит Лунина на кубковый матч Реала

В среду, 5 января, мадридский "Реал" сыграет против "Алькояно" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщил, что в этом матче он предоставит игровое время украинцу Андрею Лунину.

"У Лунина есть абонемент на "Алькояно". Он хорошо знает поле и окружающую среду, поэтому может хорошо играть. Единственное, что я сказал ему – благодаря его качествам он заслуживает играть больше. Хочу внести ясность: это игра, в которой я хочу дать игровые минуты только одному игроку – Лунину. В остальном я собираюсь выставить сильнейший доступный состав. Это не игра, чтобы отдавать минуты тем, кто сыграл меньше", – сказал Анчелотти.

Отметим, что украинский вратарь уже второй сезон подряд выполняет роль резервного голкипера Куртуа, и пока провел всего один официальный матч - в кубке Испании против "Алькояно" в прошлом сезоне. Интересно, что 5 января эти команды снова сойдутся в очном противостоянии, и снова в Кубке Короля.