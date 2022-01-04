Лунин все-таки выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Алькояно

5 января мадридский " Реал " сыграет выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Как сообщил ранее наставник сливочных Карло Анчелотти, в этом поединке он предоставит время украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.

Заявка "Реала":

Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего

Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер

Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.