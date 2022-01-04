Лунин все-таки выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Алькояно
Карло Анчелотти держит слово
Фото: realmadrid.com
5 января мадридский "
Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.
Заявка "Реала":
Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего
Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер
Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.
????✅ ¡Nuestros convocados para #AlcoyanoRealMadrid! pic.twitter.com/ZUqQ5MfrZY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2022
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