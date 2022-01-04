  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин все-таки выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Алькояно
В тренде

Лунин все-таки выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Алькояно

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Карло Анчелотти держит слово

Лунин все-таки выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Алькояно

Фото: realmadrid.com

Новина українською

5 января мадридский "Реал" сыграет выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Как сообщил ранее наставник сливочных Карло Анчелотти, в этом поединке он предоставит время украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.

Заявка "Реала":

Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего

Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер

Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Leo-1974 (Dnipro)
04.01.2022 в 18:29
Надоели эти проплаченные агентом Лунина новости о нём! Чувак уже много времени греет ж. пой лавку!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.01.2022 в 18:27
Без Куртуа, Карвахаля, Модрича, Винисиуса и Бензема в заявке? И Лунин... Точно слив. Алькояно вперёд!
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.01.2022 в 17:26
Так в заявке ещё Фуидиас и Диего имеются. А вообще Анчелотти отважный дядька, в таком матче доверить место в воротах молодым Или он троих сразу поставит?
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...