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Миколенко: Обсуждали с Зинченко, что можем даже жить неподалеку

Наши за границей
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От Манчестера до Ливерпуля - каких-то 55 км

Миколенко: Обсуждали с Зинченко, что можем даже жить неподалеку

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Виталий Миколенко после перехода из "Динамо" в английский "Эвертон" заявил о том, что он рассчитывает на помощь украинцев в Англии – Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

- Ходят слухи, что ты нанял самого дорогого репетитора английского языка – Андрея Ярмоленко. Сколько бы ты готов был платить за занятия с ним?

- Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский (смеется). Надеюсь на это. Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно.

- Советовался ли перед трансфером с украинцами в АПЛ – Зинченко и Ярмоленко?

- С Ярмолой общался сразу. С Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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