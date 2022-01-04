Миколенко: Обсуждали с Зинченко, что можем даже жить неподалеку
От Манчестера до Ливерпуля - каких-то 55 км
фото - Олександр Приходько
Виталий Миколенко после перехода из "Динамо" в английский "
- Ходят слухи, что ты нанял самого дорогого репетитора английского языка – Андрея Ярмоленко. Сколько бы ты готов был платить за занятия с ним?
- Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский (смеется). Надеюсь на это. Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно.
- Советовался ли перед трансфером с украинцами в АПЛ – Зинченко и Ярмоленко?
- С Ярмолой общался сразу. С Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля.
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