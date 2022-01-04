  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Новый интерес к Мудрику из АПЛ и зарплата Тотовицкого в пшенице. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
В тренде

Новый интерес к Мудрику из АПЛ и зарплата Тотовицкого в пшенице. Трансферный центр украинского футбола. LIVE

Наши за границей
(1 голосов)

Следим за украинским трансферным рынком

Новый интерес к Мудрику из АПЛ и зарплата Тотовицкого в пшенице. Трансферный центр украинского футбола. LIVE

UA-Футбол
Новина українською

Трансферный центр UA-Футбол возобновляет работу! В одной новости вы всегда сможете узнать последние и самые свежие новости о переходах украинских игроков: мы каждый день собираем для вас всё самое важное из мира УПЛ, Первой и Второй профессиональных лиг, а также слухи и официальные переходы, связанные с украинскими футболистами за границей. Мы обновляемся ежедневно, поэтому вы можете узнавать свежие новости новости из нашего онлайна в любое время суток.

Для корректной работы Трансферного центра UA-Футбол ниже, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы или добавьте эту страницу в исключения. Если вы не видите сообщения ниже, пожалуйста, нажмите здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферный центр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...