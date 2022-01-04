Transfermarkt: Артем Кравец упал в цене до 250 тысяч евро

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков турецкой Суперлиги.

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец упал в цене на 300 тысяч евро, теперь его цена – 250 тысяч.

Напомним, что в текущем сезоне 32-летний Кравец сыграл в 1 матче за "Коньяспор" - провел на поле 10 минут.

Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Турции на данный момент выглядит следующим образом: