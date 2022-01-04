Миколенко: Надеюсь, нескоро, но вернусь в Динамо
Прощальные слова
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже экс-защитник "
– Говорят "я не прощаюсь, а говорю до свидания" – это о тебе?
– Да.
– Ты вернешься в "Динамо"?
– Надеюсь, нескоро, но вернусь.
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Источник:Youtube-канал Динамо
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