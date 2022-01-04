Миколенко: Надеюсь, нескоро, но вернусь в Динамо

Уже экс-защитник " Динамо " Виталий Миколенко, который на днях перешел в "Эвертон", заявил о намерении в будущем вернуться в киевский клуб.

– Говорят "я не прощаюсь, а говорю до свидания" – это о тебе?

– Да.

– Ты вернешься в "Динамо"?

– Надеюсь, нескоро, но вернусь.