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Миколенко: Надеюсь, нескоро, но вернусь в Динамо

Наши за границей
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Прощальные слова

Миколенко: Надеюсь, нескоро, но вернусь в Динамо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже экс-защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который на днях перешел в "Эвертон", заявил о намерении в будущем вернуться в киевский клуб.

– Говорят "я не прощаюсь, а говорю до свидания" – это о тебе?

– Да.

– Ты вернешься в "Динамо"?

– Надеюсь, нескоро, но вернусь.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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