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Со счетом 7:6. Аль-Айн Реброва в двухматчевом противостоянии пробился в полуфинал Кубка ОАЭ

Наши за границей
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Команды выдали шоу с кучей голов

Со счетом 7:6. Аль-Айн Реброва в двухматчевом противостоянии пробился в полуфинал Кубка ОАЭ

Al Ain FC

Новина українською

В ОАЭ состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка страны, в одном из которых "Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва на выезде играл с "Аль-Васлом".

Первый поединок команд завершился со счетом 3:3, и ответный для подопечных Реброва выдался также очень непростым. Команды снова наколотили друг другу кучу мячей, и в итоге "Аль-Айн" за 6 минут до конца матча вырвал победу с пенальти со счетом 4:3.

В итоге, 7:6 по итогам двух матчей и "Аль-Айн" идет дальше.

"Очень доволен игрой футболистов "Аль-Айна" в поединке с "Аль-Васл" сегодня вечером", – цитирует Реброва официальный твиттер "Аль-Айна".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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