Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ

Федерация футбола Польши продолжает поиски нового главного тренера после ухода Паулу Соузы в "Фламенго".

Президент организации Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность тренера национальной команды, сообщает ресурс Przegląd Sportowy.

В Польше полагают, что Федерация футбола могла бы провести переговоры с "Дженоа" о компенсации за досрочное расторжение контракта. Однако не исключено, что Цезарий Кулеша вернется к кандидатуре 45-летнего специалиста уже в конце сезона.

Шевченко на протяжении пяти лет возглавлял сборную Украины. По его руководством "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020. В августе 2021 года Шевченко и УАФ прекратили сотрудничество. И в ноябре украинский специалист возглавил "Дженоа", контракт которого рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, в марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.