  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ
В тренде

Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ

Наши за границей
(2 голосов)

Украинский специалист может не задержаться в Италии

Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Польши продолжает поиски нового главного тренера после ухода Паулу Соузы в "Фламенго".

Президент организации Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность тренера национальной команды, сообщает ресурс Przegląd Sportowy.

В Польше полагают, что Федерация футбола могла бы провести переговоры с "Дженоа" о компенсации за досрочное расторжение контракта. Однако не исключено, что Цезарий Кулеша вернется к кандидатуре 45-летнего специалиста уже в конце сезона.

Шевченко на протяжении пяти лет возглавлял сборную Украины. По его руководством "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020. В августе 2021 года Шевченко и УАФ прекратили сотрудничество. И в ноябре украинский специалист возглавил "Дженоа", контракт которого рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, в марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.

Читайте такжеМиколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Przegląd Sportowy

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
05.01.2022 в 10:33
Молодец!!! Только вперёд!!! ФОРЦА!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.01.2022 в 10:21
Все, Италию покорил!
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
05.01.2022 в 10:00
Было бы здорово, если бы Шева во главе поляков выбил бы козломордых из плей-оффа
Ответить
+1
-1
майоров (мариуполь)
05.01.2022 в 08:53
Господи, спаси и помилуй блаженного, ибо неведомо ему, что он творит!!
Ответить
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
05.01.2022 в 09:38
Бабки.
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
05.01.2022 в 09:42
А что он творит? Речь ведь о поляках. Ты новость читал?)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...