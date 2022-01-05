Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ
Украинский специалист может не задержаться в Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Федерация футбола Польши продолжает поиски нового главного тренера после ухода Паулу Соузы в "Фламенго".
Президент организации Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность тренера национальной команды, сообщает ресурс Przegląd Sportowy.
В Польше полагают, что Федерация футбола могла бы провести переговоры с "Дженоа" о компенсации за досрочное расторжение контракта. Однако не исключено, что Цезарий Кулеша вернется к кандидатуре 45-летнего специалиста уже в конце сезона.
Шевченко на протяжении пяти лет возглавлял сборную Украины. По его руководством "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020. В августе 2021 года Шевченко и УАФ прекратили сотрудничество. И в ноябре украинский специалист возглавил "Дженоа", контракт которого рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, в марте сборная Польши проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Против нее сыграет сборная России.
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