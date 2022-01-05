Андрей Шевченко ждет результатов теста на COVID-19
Уже завтра, 6 января "Дженоа" сыграет с "Сассуоло"
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко намерен вернуться к работе с командой в ближайшее время.
45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.
Как информирует ресурс Il Secolo XIX, Шевченко уже сдал повторный тест на ковид. Если он будет отрицательным, то украинский специалист чартером отправится в Италию, чтобы руководить командой в ближайшем матче Серии А.
Если результат вновь окажется положительным, его снова заменит помощник Мауро Тассоти, который сейчас тренирует команду. Добавим, что "Дженоа" не сможет рассчитывать на капитана Доменико Кришито, также находящегося на карантине.
Напомним, матч 20-го тура Серии А "Дженоа" - "Сассуоло" состоится завтра, 6 января и начнется в 17:30.
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