Клуб Шевченко сообщил об очередном случае заражения коронавирусом
Футболист отправился уже на самоизоляцию
Фото: genoacfc.it
В итальянской "Дженоа" выявлен очередной случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба грифонов.
Положительный тест на COVID-19 зафиксирован у футболиста, имя которого не называется. Отмечается, что игрок отправился на самоизоляцию, а клуб уже проинформировал соответствующие органы о положительном результате.
Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал повторный тест и ожидает результатов. Команда украинца в ближайшем матче сыграет против "Сассуоло", который состоится 6 января и начнется в 17:30.
Добавим, что "Дженоа" не сможет рассчитывать на капитана Доменико Кришито, также находящегося на карантине.
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