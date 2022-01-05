Клуб Шевченко сообщил об очередном случае заражения коронавирусом

В итальянской "Дженоа" выявлен очередной случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба грифонов.

Положительный тест на COVID-19 зафиксирован у футболиста, имя которого не называется. Отмечается, что игрок отправился на самоизоляцию, а клуб уже проинформировал соответствующие органы о положительном результате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал повторный тест и ожидает результатов. Команда украинца в ближайшем матче сыграет против "Сассуоло", который состоится 6 января и начнется в 17:30.

Добавим, что "Дженоа" не сможет рассчитывать на капитана Доменико Кришито, также находящегося на карантине.