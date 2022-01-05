  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Клуб Шевченко сообщил об очередном случае заражения коронавирусом
В тренде

Клуб Шевченко сообщил об очередном случае заражения коронавирусом

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист отправился уже на самоизоляцию

Клуб Шевченко сообщил об очередном случае заражения коронавирусом

Фото: genoacfc.it

Новина українською

В итальянской "Дженоа" выявлен очередной случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба грифонов.

Положительный тест на COVID-19 зафиксирован у футболиста, имя которого не называется. Отмечается, что игрок отправился на самоизоляцию, а клуб уже проинформировал соответствующие органы о положительном результате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал повторный тест и ожидает результатов. Команда украинца в ближайшем матче сыграет против "Сассуоло", который состоится 6 января и начнется в 17:30.

Добавим, что "Дженоа" не сможет рассчитывать на капитана Доменико Кришито, также находящегося на карантине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Дженоа

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...