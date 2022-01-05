В Польше прокомментировали слухи о возможном назначении Шевченко тренером сборной
Не подтвердили, но и не опровергли
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Польский футбольный союз отреагировал на слухи, что украинский специалист Андрей Шевченко
"Обращаем ваше внимание, что союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.
Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", — заявили в Польском футбольном союзе.
Напомним, что в настоящее время Шевченко является главным тренером "Дженоа".
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