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В Польше прокомментировали слухи о возможном назначении Шевченко тренером сборной

Наши за границей
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(1 голосов)

Не подтвердили, но и не опровергли

В Польше прокомментировали слухи о возможном назначении Шевченко тренером сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский футбольный союз отреагировал на слухи, что украинский специалист Андрей Шевченко может занять пост главного тренера сборной Польши.

"Обращаем ваше внимание, что союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", — заявили в Польском футбольном союзе.

Напомним, что в настоящее время Шевченко является главным тренером "Дженоа".

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Источник:
ТАСС

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
05.01.2022 в 18:44
Значит, хотят хохла - окультуренный "влохами" (итальянцами по польски) и англичанами работящий хохол для поляков это рациональный выбор.
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