В Польше прокомментировали слухи о возможном назначении Шевченко тренером сборной

Польский футбольный союз отреагировал на слухи, что украинский специалист Андрей Шевченко может занять пост главного тренера сборной Польши .

"Обращаем ваше внимание, что союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", — заявили в Польском футбольном союзе.