Яремчук сдал положительный тест на ковид
Как и еще три игрока первой команды орлов
SL Benfica
Украинский форвард "
Как сообщает Record, украинец сдал положительный тест на ковид.
Также положительные тесты сдали еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар, а также несколько игроков дубля "Бенфики".
Напомним, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.
Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:Record
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Комментарии (2)
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yurets87 (запоріжжя)
05.01.2022 в 19:09
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Будєм разбіратся (Київ)
05.01.2022 в 17:49
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