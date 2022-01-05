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Яремчук сдал положительный тест на ковид

Наши за границей
(1 голосов)

Как и еще три игрока первой команды орлов

Яремчук сдал положительный тест на ковид

SL Benfica

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук подхватил коронавирус.

Как сообщает Record, украинец сдал положительный тест на ковид.

Также положительные тесты сдали еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар, а также несколько игроков дубля "Бенфики".

Напомним, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук коронавирус
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Источник:
Record

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Комментарии (2)
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yurets87 (запоріжжя)
05.01.2022 в 19:09
Бл,ну не складають тест на ковід!
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Будєм разбіратся (Київ)
05.01.2022 в 17:49
До матчів збірної зате повернеться
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