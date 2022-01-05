Яремчук сдал положительный тест на ковид

Украинский форвард " Бенфики " Роман Яремчук подхватил коронавирус.

Как сообщает Record, украинец сдал положительный тест на ковид.

Также положительные тесты сдали еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар, а также несколько игроков дубля "Бенфики".

Напомним, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.