Таловеров: Для меня Славия – однозначно лучшая команда Чехии

Защитник "Славии" Максим Таловеров прокомментировал подписание контракта с пражским клубом .

"Очень горд играть за такой клуб как "Славия". Для меня это однозначно лучшая команда Чехии. Я очень рад быть здесь", – сказал Таловеров.

Напомним, что Таловеров перешел в "Славию" из "Ческе-Будеевице", за который он в текущем сезоне отыграл 16 матчей. Transfermarkt оценивает 21-летнего центребека, который в Украине учился в академиях "Шахтера", киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика", в 750 тысяч евро.

Также добавим, что за пражскую "Славию" также выступает и украинский защитник Тарас Качараба.