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Таловеров: Для меня Славия – однозначно лучшая команда Чехии

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Украинский защитник пошел на повышение в Чехии

Таловеров: Для меня Славия – однозначно лучшая команда Чехии

slavia.cz

Новина українською

Защитник "Славии" Максим Таловеров прокомментировал подписание контракта с пражским клубом.

"Очень горд играть за такой клуб как "Славия". Для меня это однозначно лучшая команда Чехии. Я очень рад быть здесь", – сказал Таловеров.

Напомним, что Таловеров перешел в "Славию" из "Ческе-Будеевице", за который он в текущем сезоне отыграл 16 матчей. Transfermarkt оценивает 21-летнего центребека, который в Украине учился в академиях "Шахтера", киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика", в 750 тысяч евро.

Также добавим, что за пражскую "Славию" также выступает и украинский защитник Тарас Качараба.

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В статье: Славия (Прага) Максим Таловеров
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