Таловеров: Для меня Славия – однозначно лучшая команда Чехии
Украинский защитник пошел на повышение в Чехии
slavia.cz
Защитник "Славии" Максим Таловеров прокомментировал
"Очень горд играть за такой клуб как "Славия". Для меня это однозначно лучшая команда Чехии. Я очень рад быть здесь", – сказал Таловеров.
Напомним, что Таловеров перешел в "Славию" из "Ческе-Будеевице", за который он в текущем сезоне отыграл 16 матчей. Transfermarkt оценивает 21-летнего центребека, который в Украине учился в академиях "Шахтера", киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика", в 750 тысяч евро.
Также добавим, что за пражскую "Славию" также выступает и украинский защитник Тарас Качараба.
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