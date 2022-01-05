Андрей Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко сдал отрицательный (повторный) тест на коронавирус. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

Таким образом, ожидается, что Андрей Николаевич сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится в четверг, 6 января.

Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.