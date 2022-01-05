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Андрей Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус

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Тренер будет руководить игрой своей команды в матче с Сассуоло

Андрей Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал отрицательный (повторный) тест на коронавирус. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

Таким образом, ожидается, что Андрей Николаевич сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится в четверг, 6 января.

Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Gianlucadimarzio

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