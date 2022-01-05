Андрей Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус
Тренер будет руководить игрой своей команды в матче с Сассуоло
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
Таким образом, ожидается, что Андрей Николаевич сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится в четверг, 6 января.
Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.
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Источник:Gianlucadimarzio
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