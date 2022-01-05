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Бонек: Шевченко в сборной Польши? Я смеюсь

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Легенда польского футбола не верит в такое развитие событий

Бонек: Шевченко в сборной Польши? Я смеюсь

Новина українською

Легендарный польский футболист, экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал новость о том, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

"Я смеюсь. Думаете, Андрей Шевченко поступил бы так же, как Пауло Соуза только в обратную сторону? У него контракт на 2,5 года, согласно которому он получит 7,5 миллионов евро", – написал Бонек в Твиттере.

Напомним, что накануне плей-офф квалификации ЧМ-2022 португальский специалист Пауло Соуза неожиданно покинул пост главного тренера сборной Польши, приняв выгодное финансовое предложение бразильского "Фламенго", чем вызвал шквал критики в польской футбольной среде.

При этом Соузе пришлось заплатить польской федерации неустойку в размере 300 тысяч евро, но, по слухам, это долг полностью покрыл новый работодатель португальца.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Збигнев Бонек Дженоа (Генуя)
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