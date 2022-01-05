Седан: Я знала Зинченко еще до работы на ТК Футбол, это никак не повлияло на такие моменты

Жена защитника " Манчестер Сити " Александра Зинченко, журналистка ТК "Футбол" Влада Седан рассказала о восприятии женщин-журналистов в футболе.

"Конечно, приятно, если кто-то скажет, что я повлияла на популяризацию футбола среди девушек. Однако моя история с Зинченко похожа на сказку. Я это понимаю, я реалист и смотрю на эти вещи спокойно и могу о них говорить.

Я знала Зинченко еще до того, как работала на телеканале "Футбол", поэтому это никак не повлияло на такие моменты.

С другой стороны, мне приятно это слышать. В Италии сколько девушек-журналистов работают на матчах Серии А, в Англии есть красотки и профи в своем деле.

Они все в теме и сексизма здесь давно нет, уже давным-давно эту тему прошли и победили, и мне нравятся эти девушки в футболе и к ним нет пристрастного отношения, аудитория к ним хорошо относится", — сказал Влада.