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Седан: Я знала Зинченко еще до работы на ТК Футбол, это никак не повлияло на такие моменты

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Влада рассказала о женщинах-журналистах в футболе

Седан: Я знала Зинченко еще до работы на ТК Футбол, это никак не повлияло на такие моменты

Новина українською

Жена защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, журналистка ТК "Футбол" Влада Седан рассказала о восприятии женщин-журналистов в футболе.

"Конечно, приятно, если кто-то скажет, что я повлияла на популяризацию футбола среди девушек. Однако моя история с Зинченко похожа на сказку. Я это понимаю, я реалист и смотрю на эти вещи спокойно и могу о них говорить.

Я знала Зинченко еще до того, как работала на телеканале "Футбол", поэтому это никак не повлияло на такие моменты.

С другой стороны, мне приятно это слышать. В Италии сколько девушек-журналистов работают на матчах Серии А, в Англии есть красотки и профи в своем деле.

Они все в теме и сексизма здесь давно нет, уже давным-давно эту тему прошли и победили, и мне нравятся эти девушки в футболе и к ним нет пристрастного отношения, аудитория к ним хорошо относится", — сказал Влада.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
Бомбардир

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