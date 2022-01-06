Зинченко - о своей позиции на поле: Уже устаю от этого вопроса

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, где ему комфортнее играть на поле.

– Согласен, что тебе уже комфортнее играть на фланге, чем в центре поля?

– При всем уважении к сборной Украины, мы играем немного в другой футбол, ежели "Манчестер Сити". Понятно, что в сборной и клубе разные требования. Но я не хочу искать какие-то отмазки: "Вот из-за того, что играю в клубе на одной позиции, приезжаю в сборную, там нужно перестраиваться, поэтому играю неудачно".

Это неправильно, потому что я всю жизнь играл в центре поля. Я начал играть на позиции левого защитника в "Ман Сити". Поэтому уже от этого вопроса начинаю потихоньку уставать, потому что у меня уже были их тысячи по поводу позиции, ее смены.

Я готов играть там, где я нужен команде и меня чувствует тренер. Он понимает, что я могу на этой позиции принести пользу команде – все. И я буду делать все от себя возможное, чтобы помочь.

В сборной тоже в зависимости от соперника. До матча со Швецией мы играли в четыре защитника. К шведам готовились в пять. У меня была роль левого защитника, который может идти вперед, потому что знаю, что у меня сзади есть опорный полузащитник и еще три центральных защитника, которые подстрахуют.

Зависит от схемы. Если даже поставить меня в сборной левым защитником при четырех в линии, хотя у нас на этой позиции очень квалифицированные футболисты, конкуренция – дай бог каждому. Даже если буду там играть, то роли немного ущемляются, потому что не смогу идти так же вперед, не будет кому-то подстраховать, – сказал Зинченко.