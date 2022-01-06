Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алькояно" (3:1) и пробился в 1/8 Кубка Короля.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче. 22-летний футболист отыграл на поле все 90 минут. За это время Лунин пропустил 1 гол, совершил 3 сэйва, в том числе 1 после удара с пределов штрафной, совершил 1 вынос руками после верхового мяча, сделал 6 точных передач (26%).

Авторитетный портал SofaScore оценил действия украинца в 6,9 баллов - это третья худшая оценка среди его партнеров, вышедших в старте. Ниже только у Мариано Диаса (6,5), Давида Алабы (6,6) и Начо (6,6).

Отметим, что для Лунина это был первый матч за "Реал Мадрид" с января 2021 года. Интересно, что тогда он тоже играл против "Алькояно", но "сливочные" проиграли и вылетели с турнира.