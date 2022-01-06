  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20
В тренде

Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20

Наши за границей
(1 голосов)

По обоюдному согласию сторон

Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20

Фото: lechia.pl

Новина українською

Польская "Лехия" из города Гданьск прекратила сотрудничество с украинским полузащитником Николаем Мусолитиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Мусолитин перешел в "Лехию" из "Валмиеры" в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 5 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, в 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце". Также он становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством нынешнего наставника "сине-желтых" Александра Петракова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лехия (Гданьск) Николай Мусолитин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lechia.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...