Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20

Польская "Лехия" из города Гданьск прекратила сотрудничество с украинским полузащитником Николаем Мусолитиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Мусолитин перешел в "Лехию" из "Валмиеры" в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 5 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, в 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце". Также он становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством нынешнего наставника "сине-желтых" Александра Петракова.