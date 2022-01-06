Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20
По обоюдному согласию сторон
Фото: lechia.pl
Польская "Лехия" из города Гданьск прекратила сотрудничество с украинским полузащитником Николаем Мусолитиным.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Мусолитин перешел в "Лехию" из "Валмиеры" в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 5 матчей и отметился одной результативной передачей.
Напомним, в 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце". Также он становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством нынешнего наставника "сине-желтых" Александра Петракова.
ℹ️ Mykola Musolitin odchodzi z Lechii— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) January 5, 2022
Mykola, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze! ????
⬇️⬇️⬇️https://t.co/vl777V7ejv pic.twitter.com/Az6ZLe6tgP
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