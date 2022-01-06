Шевченко подтвердил, что будет руководить Дженоа в игре против Сассуоло

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подтвердил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.

"Благодарю за все сообщения со словами поддержки, которые получил в эти дни. Вечером я получил результаты тестирования на коронавирус, и мой тест оказался отрицательным.

Поэтому я буду со своими ребятами на матче с "Сассуоло". Ещё раз спасибо всем. Вперёд, "Дженоа"!" — написал Шевченко на своей странице в Instagram.