Шевченко подтвердил, что будет руководить Дженоа в игре против Сассуоло
Украинский коуч вернулся в строй после самоизоляции
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подтвердил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.
"Благодарю за все сообщения со словами поддержки, которые получил в эти дни. Вечером я получил результаты тестирования на коронавирус, и мой тест оказался отрицательным.
Поэтому я буду со своими ребятами на матче с "Сассуоло". Ещё раз спасибо всем. Вперёд, "Дженоа"!" — написал Шевченко на своей странице в Instagram.
Таким образом, украинский специалист сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится сегодня, 6 января.
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Источник:Instagram
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