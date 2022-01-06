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Шевченко подтвердил, что будет руководить Дженоа в игре против Сассуоло

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Украинский коуч вернулся в строй после самоизоляции

Шевченко подтвердил, что будет руководить Дженоа в игре против Сассуоло

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подтвердил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.

"Благодарю за все сообщения со словами поддержки, которые получил в эти дни. Вечером я получил результаты тестирования на коронавирус, и мой тест оказался отрицательным.

Поэтому я буду со своими ребятами на матче с "Сассуоло". Ещё раз спасибо всем. Вперёд, "Дженоа"!" — написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Таким образом, украинский специалист сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится сегодня, 6 января.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Сассуоло
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