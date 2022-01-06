Герой футбольного дня. Андрей Лунин

По оценкам SofaScore Андрей Лунин стал третьим худшим игроком "Реала" в матче с "Алькояно". Компания InStat дает практически такую ​​же аналитику: среди игроков основного состава только у Мариано индекс ниже – 190 (у Лунина – 222). Более низкую оценку получили Тони Кроос (214) и Хесус Вальехо (216), но они сыграли только 16 и 8 минут чистого времени соответственно.

На оценку Андрея плохо повлияли несколько факторов. Во-первых, это достаточно низкая точность игры в пас – 74 процента (20 точных передач с 27-ми). К примеру, у Тибо Куртуа в последнем матче за "Реал" эта точность составила 93 процента. Предпоследний матч Куртуа – 80 процентов; еще раньше – 95. Хотя общая "погруженность" Лунина в командную игру "Реала" не была ниже, чем обычно у его звездного конкурента. В трех последних матчах Куртуа в среднем отдавал по 25 пасов за девяносто минут. У Лунина – 27.

Шестнадцать из них – с игры ногой, шесть – рукой, еще шесть передач было выполнено из стандартов. Большинство этих передач было исполнено в пределах штрафной площади.

Игра в пас в исполнении Андрея Лунина в матче с "Алькояно" / скриншот - InStat

Еще один показатель, повлиявший на понижение оценки Лунина – количество зафиксированных мячей после ударов по воротам "Реала". С девяти попыток "Алькояно" пять раз попал в створ, забил один гол, а намертво Лунин зафиксировал только один мяч. Примечательно, что оставшиеся три удара, перекушенные украинским голкипером, не классифицировали как сейвы, а просто как отраженные удары. С объяснением, что это были отраженные удары с прыжком, два из этих ударов были с удобным для голкипера отскоком.

В общей сложности соперник "Реала" наработал на 0,61 xG. Это точно не слезы, но и не показатель для "гарантированного" взятия ворот. Во время голевой атаки "Алькояно" плохо сработали защитники мадридцев, которые втроем позволили себя переиграть на малом клочке поля. Лунин уже был бессилен против удара Веги. Голевые ошибки, или приведшие к голам ошибки, в пассиве Алабы и Каземиро, но не Андрея Лунина.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Здесь хорошо бы легла поговорка о годе, палке и одном выстреле, но можно смотреть на ситуацию под другим углом. В прошлом году в матче против этого же соперника украинец пропустил дважды, один из голов был прямой его виной. Если сравнивать тот матч и вчерашний, то у Лунина однозначно прогресс. Но ведь темп прогресса – черепашино-улиточный. С такой периодичностью игры украинец ни до чего хорошего не дойдет.