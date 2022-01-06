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Украинец будет работать в тренерском штабе азербайджанского клуба

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Украинец будет работать в тренерском штабе азербайджанского клуба

Фото: academy.fc-sheriff.com

Новина українською

Новоиспеченный наставник азербайджанского футбольного клуба "Сумгайит" Алексей Бага определился со своими помощниками.

По информации Аzerisport, в его штаб войдет украинский специалист Виталий Тарасенко. Отметим, что после завершения карьеры игрока он работал в винницкой "Ниве" и тираспольском "Шерифе".

Также, в "Сумгайите" Баге будут помогать азербайджанские специалисты Мехман Юнусов и Эмиль Бабаев.

Напомним, "Сумгаит" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, набрав 12 очков.

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В статье: Сумгайыт
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Источник:
azerisport

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.01.2022 в 14:11
А потім в Ниву тренером)
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