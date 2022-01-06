Украинец будет работать в тренерском штабе азербайджанского клуба

Новоиспеченный наставник азербайджанского футбольного клуба "Сумгайит" Алексей Бага определился со своими помощниками.

По информации Аzerisport, в его штаб войдет украинский специалист Виталий Тарасенко. Отметим, что после завершения карьеры игрока он работал в винницкой "Ниве" и тираспольском "Шерифе".

Также, в "Сумгайите" Баге будут помогать азербайджанские специалисты Мехман Юнусов и Эмиль Бабаев.

Напомним, "Сумгаит" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, набрав 12 очков.

