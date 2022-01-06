Украинец будет работать в тренерском штабе азербайджанского клуба
Неплохой вариант
Фото: academy.fc-sheriff.com
Новоиспеченный наставник азербайджанского футбольного клуба "Сумгайит" Алексей Бага определился со своими помощниками.
По информации Аzerisport, в его штаб войдет украинский специалист Виталий Тарасенко. Отметим, что после завершения карьеры игрока он работал в винницкой "Ниве" и тираспольском "Шерифе".
Также, в "Сумгайите" Баге будут помогать азербайджанские специалисты Мехман Юнусов и Эмиль Бабаев.
Напомним, "Сумгаит" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, набрав 12 очков.
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Источник:azerisport
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06.01.2022 в 14:11
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