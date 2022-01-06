Пресс-служба Ман Сити сделала сюжет о Зинченко под аккомпанемент балалаек - ВИДЕО
Даже не знаем, что сказать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Пресс-служба клуба рассказала о его карьере и взяла у Александра интервью.
Казалось бы, стандартная работа пресс-службы по игроку, каких много…
И все бы ничего, если бы "Сити", не додумался на закадровый фон вставить традиционную русскую музыку балалаек…
Странное решение, которое можно списать на незнание, или на тот факт, что украинец приехал в "Сити" из "Уфы", что ввело в заблуждение англичан.
Хотя, с другой стороны, если Алекс сам не против, чтобы его ассоциировали с русскими балалайками, кто мы такие, чтобы ему или англичанам указывать…
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