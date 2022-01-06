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Пресс-служба Ман Сити сделала сюжет о Зинченко под аккомпанемент балалаек - ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Даже не знаем, что сказать

Пресс-служба Ман Сити сделала сюжет о Зинченко под аккомпанемент балалаек - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" снял видеоролик, главным героем которого стал украинец Александр Зинченко.

Пресс-служба клуба рассказала о его карьере и взяла у Александра интервью.

Казалось бы, стандартная работа пресс-службы по игроку, каких много…

И все бы ничего, если бы "Сити", не додумался на закадровый фон вставить традиционную русскую музыку балалаек…

Странное решение, которое можно списать на незнание, или на тот факт, что украинец приехал в "Сити" из "Уфы", что ввело в заблуждение англичан.

Хотя, с другой стороны, если Алекс сам не против, чтобы его ассоциировали с русскими балалайками, кто мы такие, чтобы ему или англичанам указывать…

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
06.01.2022 в 18:07
все просто, прессслужба МС - кретины, а Седан - малоросс, ему и балылайки норм, и "рыбалка с друзьями" на расии
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.01.2022 в 18:03
Они не ошиблись...
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0
0
Arthas (Севастополь)
06.01.2022 в 17:44
Найс тролінг малороса! Треба частіше на рибалку до свнсбк їздити.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.01.2022 в 17:25
тупые лашары
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 17:24
То був натяк на малоросійство Зінченка
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+2
0
Footballers (Умань)
06.01.2022 в 17:20
Ну зіна може це виправити просто вказавши прес службі що він не москаль.Хоча звісно цього не зробить.
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+6
-1
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 16:46
Такі собі асоціації, наче вступив у купку л.йна...
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 16:46
Фуууу.......
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+1
-3


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