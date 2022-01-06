Пресс-служба Ман Сити сделала сюжет о Зинченко под аккомпанемент балалаек - ВИДЕО

" Манчестер Сити " снял видеоролик, главным героем которого стал украинец Александр Зинченко.

Пресс-служба клуба рассказала о его карьере и взяла у Александра интервью.

Казалось бы, стандартная работа пресс-службы по игроку, каких много…

И все бы ничего, если бы "Сити", не додумался на закадровый фон вставить традиционную русскую музыку балалаек…

Странное решение, которое можно списать на незнание, или на тот факт, что украинец приехал в "Сити" из "Уфы", что ввело в заблуждение англичан.

Хотя, с другой стороны, если Алекс сам не против, чтобы его ассоциировали с русскими балалайками, кто мы такие, чтобы ему или англичанам указывать…