Бенитес: Миколенко и Паттерсон - будущее Эвертона
Тренер ирисок охарактеризовал зимних новичков команды
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Главный тренер "
"Если анализировать мои команды, то они играют агрессивно, выходят вперед и прессингуют, пытаются отобрать мяч высоко на поле, создают моменты и забивают голы.
Но в то же время нужно соблюдать баланс. Сохранение баланса между защитой и атакой - ключ к успеху. Это касается не только побед в матчах, но и трофеев.
Это тот стиль, который я хочу здесь привить. Подписание этих двух молодых и энергичных игроков которые могут идти вперед и атаковать - это ключ к будущему клуба.
Надеюсь, они дадут нам свежесть в ногах и лицах, чтобы улучшить конкуренцию. Думая о будущем, мне нравится видеть "Эвертон" растущим и улучшающимся, в психологическом аспекте – тоже.
Менталитет победителя просто так не создать. Здесь нужны и новички, молодые игроки, которые хотят быть здесь, сражаться и отдавать всего себя на поле.
Натан и Виталий обладают качествами, которые мы ищем, - они любят идти вперед и подавать навесы игрокам атаки.
Я не хочу давить на них, потому что они молоды и должны узнать Премьер-лигу. Но эти игроки, несомненно, являются будущим клуба.
Это сложное окно. Надеюсь, мы сможем найти лучшие варианты для нас.
Мы подписали двух фулбеков, которые могут перекрывать зоны, делать передачи и кроссы. Это вопрос времени. Постепенно мы должны внедрять такие вещи, которые сделают команду и клуб сильнее и лучше", – сказал Бенитес.
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