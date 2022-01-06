Бенитес: Миколенко и Паттерсон - будущее Эвертона

Главный тренер " Эвертона " Рафаэль Бенитес высказался о зимних новичках команды – украинце Виталлии Миколенко и шотландце Натане Паттерсоне.

"Если анализировать мои команды, то они играют агрессивно, выходят вперед и прессингуют, пытаются отобрать мяч высоко на поле, создают моменты и забивают голы.

Но в то же время нужно соблюдать баланс. Сохранение баланса между защитой и атакой - ключ к успеху. Это касается не только побед в матчах, но и трофеев.

Это тот стиль, который я хочу здесь привить. Подписание этих двух молодых и энергичных игроков которые могут идти вперед и атаковать - это ключ к будущему клуба.

Надеюсь, они дадут нам свежесть в ногах и лицах, чтобы улучшить конкуренцию. Думая о будущем, мне нравится видеть "Эвертон" растущим и улучшающимся, в психологическом аспекте – тоже.

Менталитет победителя просто так не создать. Здесь нужны и новички, молодые игроки, которые хотят быть здесь, сражаться и отдавать всего себя на поле.

Натан и Виталий обладают качествами, которые мы ищем, - они любят идти вперед и подавать навесы игрокам атаки.

Я не хочу давить на них, потому что они молоды и должны узнать Премьер-лигу. Но эти игроки, несомненно, являются будущим клуба.

Это сложное окно. Надеюсь, мы сможем найти лучшие варианты для нас.

Мы подписали двух фулбеков, которые могут перекрывать зоны, делать передачи и кроссы. Это вопрос времени. Постепенно мы должны внедрять такие вещи, которые сделают команду и клуб сильнее и лучше", – сказал Бенитес.