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Балашов: Не страшно лететь в Казахстан. Мы через это уже прошли – в Одессе уже поджигали что-то

Наши за границей
(1 голосов)

Политический ликбез от Виталия Балашова

Балашов: Не страшно лететь в Казахстан. Мы через это уже прошли – в Одессе уже поджигали что-то

Фото: shakhter.kz

Новина українською

Полузащитник "Актобе" Виталий Балашов поделился мнением о ситуации в Казахстане.

"Знаю, что там происходит. Не могу никому дозвониться, потому что у них блокируют интернет. Вчера появился буквально на час, человек мне ответил, я ему задал вопрос, опять пропал. И до сих пор нет. Я написал в WhatsApp, но видно галочку и все, где-то четверым-пятерым написал.

Я сейчас в Одессе. Планирую возвращаться в Казахстан. 8 января должен был лететь на сборы, которые пройдут в Турции. Но недавно позвонили и сказали, что все это задерживается, сбор откладывается. Надо подождать 4-5 дней, и будет какая-то информация. Если бы даже летел в Казахстан, не было бы страшно, потому что мы через это уже прошли – в Одессе у нас тоже уже поджигали что-то.

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Насчет закрытия банков не знаю, но по поводу интернета точно. Мне писали, что интернет глушат, блокируют. Я и сам это прекрасно вижу по непрочитанным сообщениям. Я писал местным игрокам, казахстанцам, но из-за этого ничего от них и не слышал. Новости я не читаю, не знаю, что там вообще, но слышал, что там происходит. От клуба подробностей тоже не было. Я писал: "Нормально там все с вами?" Но до сих пор жду ответ.

В сам Казахстан попадем уже где-то через два с половиной месяца. Первый сбор с 8 по 24 января, потом в Одессу на 5 дней, затем второй сбор на 16 дней, снова в Одессу на 5 дней, а потом заключительный сбор. Где-то в конце марта. Думаю, там уже все устаканится", – сказал Балашов.

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В статье: Виталий Балашов Актобе
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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С.Карпович. (Ланівці)
06.01.2022 в 21:24
Він реально притрушений.
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Дон Купер (Хмельницький)
06.01.2022 в 21:23
В Одесі палили вату. А він вірно підмітив: "поджигалі что-то".
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+1
0
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Il Gatto
06.01.2022 в 20:58
та горіла якась вата, так.
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+8
0
Алекс-666 (Запорожье)
06.01.2022 в 20:54
Підпалене щось - це свнсбки?
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+6
0


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