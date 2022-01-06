Балашов: Не страшно лететь в Казахстан. Мы через это уже прошли – в Одессе уже поджигали что-то

Полузащитник "Актобе" Виталий Балашов поделился мнением о ситуации в Казахстане.

"Знаю, что там происходит. Не могу никому дозвониться, потому что у них блокируют интернет. Вчера появился буквально на час, человек мне ответил, я ему задал вопрос, опять пропал. И до сих пор нет. Я написал в WhatsApp, но видно галочку и все, где-то четверым-пятерым написал.

Я сейчас в Одессе. Планирую возвращаться в Казахстан. 8 января должен был лететь на сборы, которые пройдут в Турции. Но недавно позвонили и сказали, что все это задерживается, сбор откладывается. Надо подождать 4-5 дней, и будет какая-то информация. Если бы даже летел в Казахстан, не было бы страшно, потому что мы через это уже прошли – в Одессе у нас тоже уже поджигали что-то.

Насчет закрытия банков не знаю, но по поводу интернета точно. Мне писали, что интернет глушат, блокируют. Я и сам это прекрасно вижу по непрочитанным сообщениям. Я писал местным игрокам, казахстанцам, но из-за этого ничего от них и не слышал. Новости я не читаю, не знаю, что там вообще, но слышал, что там происходит. От клуба подробностей тоже не было. Я писал: "Нормально там все с вами?" Но до сих пор жду ответ.

В сам Казахстан попадем уже где-то через два с половиной месяца. Первый сбор с 8 по 24 января, потом в Одессу на 5 дней, затем второй сбор на 16 дней, снова в Одессу на 5 дней, а потом заключительный сбор. Где-то в конце марта. Думаю, там уже все устаканится", – сказал Балашов.