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Парцвания: Если не брать Шахтер, Динамо, Зарю и Днепр-1, то в Казахстане побольше платят, чем в Украине

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник сравнил чемпионаты Казахстана и Украины

Парцвания: Если не брать Шахтер, Динамо, Зарю и Днепр-1, то в Казахстане побольше платят, чем в Украине

olimpik.com.ua

Новина українською

Экс-защитник "Жетысу" Темур Парцвания высказался об уровне чемпионата Казахстана, сравнив его с УПЛ.

"Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой. Чемпионат очень интересный, есть команды, которые показывают хороший уровень. Те же "Кайрат" и "Астана", еще несколько команд достойно играют. Плюс-минус все одинаково играют. Интересно, нет такого, что кто-то выделяется. Не сильнее чемпионата Украины, но тоже интересный.

Не знаю, где больше платят. У кого как. В "Кайрате" и "Астане" побольше платят, чем в остальных командах, как и в "Динамо" и "Шахтере" в Украине. Конкретно не могу сказать. Наверно, если не брать "Шахтер", "Динамо", "Зарю" и "Днепр-1", то чуть побольше платят, чем в Украине", - сказал Парцвания.

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В статье: Темур Парцвания Жетысу (Талдыкорган)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.01.2022 в 21:22
алах на помочь
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