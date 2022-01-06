Парцвания: Если не брать Шахтер, Динамо, Зарю и Днепр-1, то в Казахстане побольше платят, чем в Украине

Экс-защитник "Жетысу" Темур Парцвания высказался об уровне чемпионата Казахстана, сравнив его с УПЛ.

"Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой. Чемпионат очень интересный, есть команды, которые показывают хороший уровень. Те же "Кайрат" и "Астана", еще несколько команд достойно играют. Плюс-минус все одинаково играют. Интересно, нет такого, что кто-то выделяется. Не сильнее чемпионата Украины, но тоже интересный.