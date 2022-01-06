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Шевченко - о матче с Сассуоло: Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону

Наши за границей
(1 голосов)

Команды расписали ничью

Шевченко - о матче с Сассуоло: Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал итог матча 20-го тура Серии А с "Сассуоло" (1:1).

"Сегодня мне понравился настрой команды, важно было набрать очки.

"Сассуоло" играет очень хорошо, они очень организованы. Нам было непросто, но ребята приехали сюда сражаться и выложились на 110%. Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону. Сейчас нам нужно чем-то жертвовать, чтобы набрать, что можем.

Хефти? В первом тайме он играл очень хорошо, потом немного сдал, и мы его заменили, но ему тоже нужно время и тренировки.

Система игры зависит от команды. На данный момент я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие, более качественные игроки", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Сассуоло
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Источник:
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 22:19
А у якій грі ти грав зі своїм Дженоа в атакуючий футбол?
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 22:49
Можно подумать ты смотрел их игры, чтобы знать, что ни одна игра небыла атакующей
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0
-1
Дон Купер (Хмельницький)
06.01.2022 в 23:07
Ти точно не бачив. Там були матчі, в яких Дженоа зовсім не пробивала в ствір воріт, а лише один удар в бік воріт. І їх більшість. Про гру "першим номером" навіть мова не йде.
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