Шевченко - о матче с Сассуоло: Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал итог матча 20-го тура Серии А с "Сассуоло" (1:1) .

"Сегодня мне понравился настрой команды, важно было набрать очки.

"Сассуоло" играет очень хорошо, они очень организованы. Нам было непросто, но ребята приехали сюда сражаться и выложились на 110%. Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону. Сейчас нам нужно чем-то жертвовать, чтобы набрать, что можем.

Хефти? В первом тайме он играл очень хорошо, потом немного сдал, и мы его заменили, но ему тоже нужно время и тренировки.

Система игры зависит от команды. На данный момент я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие, более качественные игроки", - сказал Шевченко.