Шевченко - о матче с Сассуоло: Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону
Команды расписали ничью
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Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал итог
"Сегодня мне понравился настрой команды, важно было набрать очки.
"Сассуоло" играет очень хорошо, они очень организованы. Нам было непросто, но ребята приехали сюда сражаться и выложились на 110%. Мы отказались от атаки, сделав упор на оборону. Сейчас нам нужно чем-то жертвовать, чтобы набрать, что можем.
Хефти? В первом тайме он играл очень хорошо, потом немного сдал, и мы его заменили, но ему тоже нужно время и тренировки.
Система игры зависит от команды. На данный момент я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие, более качественные игроки", - сказал Шевченко.
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