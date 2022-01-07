Герой футбольного дня. Богдан Милованов

Один хороший матч – это еще не повод петь дифирамбы, но интересно ведь познакомиться с новыми лицами. Мы привыкли к нашим за границей – Зинченко, Малиновскому, Коваленко, Яремчуку, Качарабе. Даже фамилии Шахова или Безуса не вызывают изумления, а вот Богдан Милованов для многих может стать открытием. Он играет в Испании, имеет постоянное место в основе или ротации и никогда не являлся частью украинского клубного футбола.

Играл за молодежную сборную Украины (по состоянию на сейчас – три матча). А вот вся клубная карьера 23-летнего правого защитника определена испанскими дивизионами Терсера, Сегунда Б и Сегунда. Первый профессиональный взрослый опыт он получил в "Алькобентасе" и второй команде "Хетафе" (девять матчей в третьей испанской лиге), затем был один сезон в ФК "Рейес" из того же дивизиона, а с 2018-го года Милованов защищает цвета хихонского "Спортинга".

Фото - ФК "Спортинг" (Хихон)

Эта команда очень славная, когда-то она становилась вице-чемпионом Испании (1978/79), дважды доходила до финала Кубка Испании, а ее цвета в разные годы защищали такие мастера как Давид Вилья, Хуан Карлос Абланедо, Луис Энрике и Кини. Но сегодня она переживает не столь хорошие времена: вот уже пять лет хихонцы варятся во втором дивизионе, только однажды (четвертое место в сезоне 2017/18) приближаясь к призовой тройке и шансу вернуться в элиту.

Милованов дебютировал за основной состав астурийцев в январе 2020-го года, проведя с тех пор более 45 поединков. В октябре 2021-го он забил "Луго" в матче Сегунды, а вчера, 06.01.2022, поразил ворота именитого "Вильярреала" в Кубке Испании, помогая своей команде пройти в 1/8-ю финал.

Удивительно, но именно Богдан Милованов стал в составе "Спортинга" игроком с самым высоким показателем xG. Удивительно, потому что за астурийцев против "Вильярреала" играли Джуричич, у которого в чемпионате шесть голов, Айтор Гарсия, четырежды отличившийся в чемпионате, а самым опасным был правый защитник. Кроме результативного удара, в активе Милованова участие в еще одном голевом эпизоде, 39 передач с точностью 72 процента, один фланговый навес, восемь овладений мячом, шесть единоборств, три подбора, три отбора и пять потерь мяча. Команда в целом совершила почти на 300 ТТД меньше, чем соперник, но превзошла его по количеству созданных голевых моментов и по показателю "ожидаемых голов".

45 минут за "Спортинг" в этом матче отыграл другой украинец Василий Кравец, однако это было не его звездное время. Несмотря на немного меньшую оценку от InStat, Кравец получил далеко не такую ​​положительную прессу, как Богдан Милованов. Это было одно из лучших выступлений уроженца Луганщины в сезоне. Хотелось бы, чтобы такие поединки стали обычным делом для него.

Чем больше качественных украинских легионеров в Европе – тем больше потенциального усиления для нашей сборной.