Герой футбольного дня. Богдан Милованов
Фамилия, к которой мы не привыкли
фото - ФК Спортинг (Хихон) / автор неизвестен
Один хороший матч – это еще не повод петь дифирамбы, но интересно ведь познакомиться с новыми лицами. Мы привыкли к нашим за границей – Зинченко, Малиновскому, Коваленко, Яремчуку, Качарабе. Даже фамилии Шахова или Безуса не вызывают изумления, а вот Богдан Милованов для многих может стать открытием. Он играет в Испании, имеет постоянное место в основе или ротации и никогда не являлся частью украинского клубного футбола.
Играл за молодежную сборную Украины (по состоянию на сейчас – три матча). А вот вся клубная карьера 23-летнего правого защитника определена испанскими дивизионами Терсера, Сегунда Б и Сегунда. Первый профессиональный взрослый опыт он получил в "Алькобентасе" и второй команде "Хетафе" (девять матчей в третьей испанской лиге), затем был один сезон в ФК "Рейес" из того же дивизиона, а с 2018-го года Милованов защищает цвета хихонского "Спортинга".
Фото - ФК "Спортинг" (Хихон)
Эта команда очень славная, когда-то она становилась вице-чемпионом Испании (1978/79), дважды доходила до финала Кубка Испании, а ее цвета в разные годы защищали такие мастера как Давид Вилья, Хуан Карлос Абланедо, Луис Энрике и Кини. Но сегодня она переживает не столь хорошие времена: вот уже пять лет хихонцы варятся во втором дивизионе, только однажды (четвертое место в сезоне 2017/18) приближаясь к призовой тройке и шансу вернуться в элиту.
Милованов дебютировал за основной состав астурийцев в январе 2020-го года, проведя с тех пор более 45 поединков. В октябре 2021-го он забил "Луго" в матче Сегунды, а вчера, 06.01.2022, поразил ворота именитого "Вильярреала" в Кубке Испании, помогая своей команде пройти в 1/8-ю финал.
Удивительно, но именно Богдан Милованов стал в составе "Спортинга" игроком с самым высоким показателем xG. Удивительно, потому что за астурийцев против "Вильярреала" играли Джуричич, у которого в чемпионате шесть голов, Айтор Гарсия, четырежды отличившийся в чемпионате, а самым опасным был правый защитник. Кроме результативного удара, в активе Милованова участие в еще одном голевом эпизоде, 39 передач с точностью 72 процента, один фланговый навес, восемь овладений мячом, шесть единоборств, три подбора, три отбора и пять потерь мяча. Команда в целом совершила почти на 300 ТТД меньше, чем соперник, но превзошла его по количеству созданных голевых моментов и по показателю "ожидаемых голов".
45 минут за "Спортинг" в этом матче отыграл другой украинец Василий Кравец, однако это было не его звездное время. Несмотря на немного меньшую оценку от InStat, Кравец получил далеко не такую положительную прессу, как Богдан Милованов. Это было одно из лучших выступлений уроженца Луганщины в сезоне. Хотелось бы, чтобы такие поединки стали обычным делом для него.
Чем больше качественных украинских легионеров в Европе – тем больше потенциального усиления для нашей сборной.
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