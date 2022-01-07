Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии

Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко продолжает свою адаптацию в ливерпульской команде.

22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем свидетельствуют снимки, опубликованные пресс-службой клуба.

Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.

Фото: ФК Эвертон