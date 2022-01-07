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Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии

Наши за границей
(5 голосов)

Теперь ждем фото с дебютного матча

Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии

Фото: facebook.com/Everton

Новина українською

Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко продолжает свою адаптацию в ливерпульской команде.

22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем свидетельствуют снимки, опубликованные пресс-службой клуба.

Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.

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Фото: ФК Эвертон
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Эвертон

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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
07.01.2022 в 15:10
На Кубок, скорее всего, выпустят. Главное, чтобы не привез в дебютном матче. Удачи!
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satellite (Харьков)
07.01.2022 в 15:05
Только удачи!!!
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