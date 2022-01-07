Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии
Теперь ждем фото с дебютного матча
Фото: facebook.com/Everton
Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко продолжает свою адаптацию в ливерпульской команде.
22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем свидетельствуют снимки, опубликованные пресс-службой клуба.
Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.
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Фото: ФК Эвертон
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Источник:ФК Эвертон
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
07.01.2022 в 15:10
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07.01.2022 в 15:05
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