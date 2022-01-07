Не входят в планы Шевченко. Три игрока могут покинуть Дженоа этой зимой
"Грифоны" планируют провести чистку состава
"Дженоа" во время зимнего трансферного окна готов будет попрощаться с тремя футболистами.
Генуэзскую команду в январе могут покинуть Фелипе Кайседо, Никола Максимович и Стефано Сабелли, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Эти игроки не входят в планы главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко.
33-летний Кайседо провел за "грифонов" шесть матчей, отметившись одним голом и тремя ассистами. 30-летний Максимович сыграл в пяти поединках, а 28-летний Сабелли принял участие в семи играх.
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Источник:Twitter
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
07.01.2022 в 13:37
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