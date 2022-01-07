Не входят в планы Шевченко. Три игрока могут покинуть Дженоа этой зимой

"Дженоа" во время зимнего трансферного окна готов будет попрощаться с тремя футболистами.

Генуэзскую команду в январе могут покинуть Фелипе Кайседо, Никола Максимович и Стефано Сабелли, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Эти игроки не входят в планы главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко.

33-летний Кайседо провел за "грифонов" шесть матчей, отметившись одним голом и тремя ассистами. 30-летний Максимович сыграл в пяти поединках, а 28-летний Сабелли принял участие в семи играх.

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