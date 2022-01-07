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Не входят в планы Шевченко. Три игрока могут покинуть Дженоа этой зимой

Наши за границей
(1 голосов)

"Грифоны" планируют провести чистку состава

Не входят в планы Шевченко. Три игрока могут покинуть Дженоа этой зимой

Новина українською

"Дженоа" во время зимнего трансферного окна готов будет попрощаться с тремя футболистами.

Генуэзскую команду в январе могут покинуть Фелипе Кайседо, Никола Максимович и Стефано Сабелли, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Эти игроки не входят в планы главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко.

33-летний Кайседо провел за "грифонов" шесть матчей, отметившись одним голом и тремя ассистами. 30-летний Максимович сыграл в пяти поединках, а 28-летний Сабелли принял участие в семи играх.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
07.01.2022 в 13:37
Ещё Пандева и Мазьелло
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