Бенитес: Возможно, Миколенко сыграет завтра против Халла

Наставник " Эвертона " Рафа Бенитес рассказал о процессе адаптации украинского новичка Виталия Миколенко, а также не исключил, что футболист может дебютировать в завтрашнем матче Кубка Англии против "Халл Сити".

"Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он тренируется, привыкает. Вчерашняя тренировка прошла хорошо, он, а также другой новичок Натан Петтерсон, начали общаться со своими партнерами. У них все хорошо.

Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим. Сегодня еще будет тренировка. Если нужно было обязательно задействовать их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Но если говорить о физической готовности, то оба 15-20 дней не работали и только приступили к тренировкам.

Возможно, один из них или оба сыграют завтра, но решу после тренировки вечером.

Но, как я уже говорил, у обоих был период без тренировок, так что посмотрим, готовы ли они выйти на такой важный матч.

Мы приобрели игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левый и правый фланги. Они могут помочь нам прямо сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице", - сказал Бенитес.