Бенитес: Возможно, Миколенко сыграет завтра против Халла
Завтра Эвертон проведет матч Кубка Англии против Халл Сити
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "
"Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он тренируется, привыкает. Вчерашняя тренировка прошла хорошо, он, а также другой новичок Натан Петтерсон, начали общаться со своими партнерами. У них все хорошо.
Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим. Сегодня еще будет тренировка. Если нужно было обязательно задействовать их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Но если говорить о физической готовности, то оба 15-20 дней не работали и только приступили к тренировкам.
Возможно, один из них или оба сыграют завтра, но решу после тренировки вечером.
Но, как я уже говорил, у обоих был период без тренировок, так что посмотрим, готовы ли они выйти на такой важный матч.
Мы приобрели игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левый и правый фланги. Они могут помочь нам прямо сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице", - сказал Бенитес.
Популярное сейчас
- Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии
- Кто такой Богдан Милованов, выбивший Вильярреал из Кубка - краткая справка
- Официально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны
- В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО