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Transfermarkt: Соболь подорожал на 200 тысяч евро, четыре украинца в Бельгии потеряли в цене

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Transfermarkt добрался и до Бельгии

Transfermarkt: Соболь подорожал на 200 тысяч евро, четыре украинца в Бельгии потеряли в цене

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Бельгии.

Так, украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь добавил в цене 200 тысяч евро и теперь оценен в 3.2 млн евро. Он остался самым дорогим украинцем местного чемпионата.

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко все также оценен в 2 млн евро.

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А вот остальные украинцы в Бельгии потеряли в цене.

Роман Безус из "Гента" подешевел на 200 тысяч евро, теперь стоит 1,8 млн. Марьян Швед из "Мехелена" теперь стоит дешевле на 100 тысяч евро – стоит 900 тысяч. Николай Кухаревич из "Левена" потерял 150 тысяч евро в цене – 450 тысяч. Форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов подешевел на 200 тысяч евро, сейчас стоит 400 тысяч.

Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Бельгии на данный момент выглядит следующим образом:

Transfermarkt: Соболь подорожал на 200 тысяч евро, четыре украинца в Бельгии потеряли в цене - изображение 1
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В статье: Роман Безус Мехелен Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт (Брюссель) Левен (Бельгия) Марьян Швед Богдан Михайличенко Гент Александр Филиппов Сент-Трюйден Николай Кухаревич
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Комментарии (2)
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FC Energy (Новая Каховка)
07.01.2022 в 18:38
А что случилось? Удобный же чемпионат для украинцев
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Джим Слэйд (Харьков)
07.01.2022 в 18:38
Филиппов до сих пор числится в Сент-Трюйдене? Вот это чувак вообще игрой в футбол не заморачивается. А вы тут на Лунина гоните, а временами даже на Зинченко.
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