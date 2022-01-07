Transfermarkt: Соболь подорожал на 200 тысяч евро, четыре украинца в Бельгии потеряли в цене
Transfermarkt добрался и до Бельгии
Фото: Club Brugge KV
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Бельгии.
Так, украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь добавил в цене 200 тысяч евро и теперь оценен в 3.2 млн евро. Он остался самым дорогим украинцем местного чемпионата.
Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко все также оценен в 2 млн евро.
А вот остальные украинцы в Бельгии потеряли в цене.
Роман Безус из "Гента" подешевел на 200 тысяч евро, теперь стоит 1,8 млн. Марьян Швед из "Мехелена" теперь стоит дешевле на 100 тысяч евро – стоит 900 тысяч. Николай Кухаревич из "Левена" потерял 150 тысяч евро в цене – 450 тысяч. Форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов подешевел на 200 тысяч евро, сейчас стоит 400 тысяч.
Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Бельгии на данный момент выглядит следующим образом:
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