Transfermarkt: Соболь подорожал на 200 тысяч евро, четыре украинца в Бельгии потеряли в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Бельгии.

Так, украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь добавил в цене 200 тысяч евро и теперь оценен в 3.2 млн евро. Он остался самым дорогим украинцем местного чемпионата.

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко все также оценен в 2 млн евро.

А вот остальные украинцы в Бельгии потеряли в цене.

Роман Безус из "Гента" подешевел на 200 тысяч евро, теперь стоит 1,8 млн. Марьян Швед из "Мехелена" теперь стоит дешевле на 100 тысяч евро – стоит 900 тысяч. Николай Кухаревич из "Левена" потерял 150 тысяч евро в цене – 450 тысяч. Форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов подешевел на 200 тысяч евро, сейчас стоит 400 тысяч.

Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Бельгии на данный момент выглядит следующим образом: