Миколенко в Эвертоне. Бенитес перед тренировкой лично побеседовал с украинцем - ВИДЕО
Процесс пошел
скриншот youtube
Новоиспеченный защитник "
22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем клуб выложил видео.
Перед тренировкой главный тренер Рафаэль Бенитес о чем-то много и увлеченно говорил двум новичка команды, ну а Миколенко в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.
Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января, "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.
Популярное сейчас
- "Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы
- Черноморец может расстаться с арендованным динамовцем - СМИ
- Заря намерена арендовать украинского защитника, ранее выступавшего в РПЛ
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО