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  4. Миколенко в Эвертоне. Бенитес перед тренировкой лично побеседовал с украинцем - ВИДЕО
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Миколенко в Эвертоне. Бенитес перед тренировкой лично побеседовал с украинцем - ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Процесс пошел

Миколенко в Эвертоне. Бенитес перед тренировкой лично побеседовал с украинцем - ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

Новоиспеченный защитник "Эвертона" Виталий Миколенко продолжает свою адаптацию в ливерпульской команде.

22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем клуб выложил видео.

Перед тренировкой главный тренер Рафаэль Бенитес о чем-то много и увлеченно говорил двум новичка команды, ну а Миколенко в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.

Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января, "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.01.2022 в 21:53
Круто, но Миколенко только учиться языку)))
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download1 (huyersk)
07.01.2022 в 21:36
поговорив? Привітався та й годі
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Trztrqtr (Украина)
07.01.2022 в 21:52
Зинченко научился и Миколенко научится.
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