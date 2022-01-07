Миколенко в Эвертоне. Бенитес перед тренировкой лично побеседовал с украинцем - ВИДЕО

Новоиспеченный защитник " Эвертона " Виталий Миколенко продолжает свою адаптацию в ливерпульской команде.

22-летний украинец был задействован в тренировочном процессе "ирисок", о чем клуб выложил видео.

Перед тренировкой главный тренер Рафаэль Бенитес о чем-то много и увлеченно говорил двум новичка команды, ну а Миколенко в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.

Отметим, что дебют Миколенко за "Эвертон" может состояться уже в эти выходные. Завтра, 8 января, "ирискам" предстоит встретиться против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии. Начало - в 19:30.