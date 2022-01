Зинченко не сыграет в кубковом матче с Суиндоном из-за коронавируса

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Суиндона", который начнется сегодня в 22:00.

Он не играл и 1 января против "Арсенала", так как в конце декабря сдал положительный тест на коронавирус .

Напомним, что в этом сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Your City XI to face Swindon! ????



XI | Steffen, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Palmer, Bernardo, Jesus



SUBS| Carson, Slicker, Laporte, Kayky, Bobb, Egan-Riley, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/RXMpdsjMxx