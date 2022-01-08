Сегодня Миколенко может дебютировать за Эвертон
Украинец уже несколько дней тренируется
Фото: facebook.com/Everton
Сегодня в матче 1/32 Кубка Англии "Халл Сити" приимет дома "Эвертон" Рафаэля Бенитеса. Поединок состоится в 19:30 по киевскому времени на "МКМ Стэдиум" в Халле. Сайт UA-Футбол
Украинский защитник Виталий Миколенко в этом поединке может дебютировать за ливерпульский клуб. Он уже несколько дней тренируется вместе с командой.
Напомним, ранее тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес сказал о том, что сегодня украинец, вероятно, впервые сыграет за "Эвертон":
"Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он тренируется, привыкает. Вчерашняя тренировка прошла хорошо, он, а также другой новичок Натан Петтерсон, начали общаться со своими партнерами. У них все хорошо.
Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим. Сегодня еще будет тренировка. Если нужно будет обязательно задействовать их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Но если говорить о физической готовности, то оба 15-20 дней не работали и только приступили к тренировкам.
Возможно, один из них или оба сыграют завтра, но решу после тренировки вечером.
Но, как я уже говорил, у обоих был период без тренировок, так что посмотрим, готовы ли они выйти на такой важный матч.
Мы приобрели игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левый и правый фланги. Они могут помочь нам прямо сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице", - сказал Бенитес.
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