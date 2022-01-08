Сегодня Миколенко может дебютировать за Эвертон

Сегодня в матче 1/32 Кубка Англии "Халл Сити" приимет дома "Эвертон" Рафаэля Бенитеса. Поединок состоится в 19:30 по киевскому времени на "МКМ Стэдиум" в Халле. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

Украинский защитник Виталий Миколенко в этом поединке может дебютировать за ливерпульский клуб. Он уже несколько дней тренируется вместе с командой.

Напомним, ранее тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес сказал о том, что сегодня украинец, вероятно, впервые сыграет за "Эвертон":