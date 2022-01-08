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Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Сразу в бой

Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии

Твіттер Евертона/Автор невідомий

Новина українською

В рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" примет "Эвертон". Украинский левый защитник Виталий Миколенко выйдет на этот поединок в основном составе “ирисок”.

Для Миколенко это будет дебют в новой команде. Отметим, что встреча с "Халлом" - первая, в которой он смог принять участие после трансфера из "Динамо".

Матч начнется в 19.30. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Читайте такжеХалл Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 08.01.2022
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В статье: Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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Kela (Одесса)
08.01.2022 в 19:37
Очень быстро хозяева забивают! Пошла подача с правого фланга в штрафную Эвертона, Миколенко головой махнул мимо мяча, а Смит за его спиной переправил снаряд в ворота!
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+2
-3
Panya Igor (Александрия)
08.01.2022 в 19:03
ооо через полчасика будем болеть за Миколенко в кубке Англии,Удачи,все залетайте на Сетанту,или сайт Мой Футбол
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+2
-1
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 18:56
Є лінк на трансляцію?
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0
0
lucky_guy
08.01.2022 в 18:59
По Сетанте будет. Благо ахметовскую дрянь заменили на хорошие каналы. Хотя без чемпионата Турции будет скучновато :)
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-2


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