Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии

В рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" примет "Эвертон". Украинский левый защитник Виталий Миколенко выйдет на этот поединок в основном составе “ирисок”.

Для Миколенко это будет дебют в новой команде. Отметим, что встреча с "Халлом" - первая, в которой он смог принять участие после трансфера из "Динамо".