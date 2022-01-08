Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии
Сразу в бой
Твіттер Евертона/Автор невідомий
В рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" примет "Эвертон". Украинский левый защитник Виталий Миколенко выйдет на этот поединок в основном составе “ирисок”.
Your Everton team to face Hull City…#EmiratesFACup pic.twitter.com/z6QMLMWc38— Everton (@Everton) January 8, 2022
Для Миколенко это будет дебют в новой команде. Отметим, что встреча с "Халлом" - первая, в которой он смог принять участие после трансфера из "Динамо".
Матч начнется в 19.30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией
- Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча
- Новые стадионы в Виннице и Полтаве, скандал с договорными матчами в Сумах. Как жили клубы Второй лиги в декабре
- Авагимян покинул Черноморец, Вакула получил новый шанс. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kela (Одесса)
08.01.2022 в 19:37
Ответить
+2
-3
Panya Igor (Александрия)
08.01.2022 в 19:03
Ответить
+2
-1
Il Gatto
08.01.2022 в 18:56
Ответить
0
0
lucky_guy
08.01.2022 в 18:59
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...