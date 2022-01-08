ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии

На данный момент в рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" принимает дома "Эвертон". За первый тайм команды забили трижды, и уже при этом счете (1:2) вышедший в стартовом составе украинский защитник Виталий Миколенко записал в свой актив сейв.

После вбрасывания с аута удар по воротам нанес центральный защитник хозяев Гривз, но Миколенко встал на пути мяча, который летел в створ ворот. Голкипер уже был отыгран.

Отметим, что на компенсированной минуте до первого тайма Виталий получил желтую карточку за грубую игру и срыв атаки.