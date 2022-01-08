ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии
Спас свою команду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На данный момент в рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" принимает дома "Эвертон". За первый тайм команды забили трижды, и уже при этом счете (1:2) вышедший в стартовом составе украинский защитник Виталий Миколенко записал в свой актив сейв.
После вбрасывания с аута удар по воротам нанес центральный защитник хозяев Гривз, но Миколенко встал на пути мяча, который летел в створ ворот. Голкипер уже был отыгран.
Отметим, что на компенсированной минуте до первого тайма Виталий получил желтую карточку за грубую игру и срыв атаки.
После первой половины встречи счет 2:1 в пользу "Эвертона". Вы можете следить за ходом матча в
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