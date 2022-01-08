  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии
В тренде

ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии

Наши за границей
(1 голосов)

Спас свою команду

ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На данный момент в рамках третьего раунда Кубка Англии "Халл Сити" принимает дома "Эвертон". За первый тайм команды забили трижды, и уже при этом счете (1:2) вышедший в стартовом составе украинский защитник Виталий Миколенко записал в свой актив сейв.

После вбрасывания с аута удар по воротам нанес центральный защитник хозяев Гривз, но Миколенко встал на пути мяча, который летел в створ ворот. Голкипер уже был отыгран.

Отметим, что на компенсированной минуте до первого тайма Виталий получил желтую карточку за грубую игру и срыв атаки.

После первой половины встречи счет 2:1 в пользу "Эвертона". Вы можете следить за ходом матча в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Халл Сити Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
08.01.2022 в 20:44
Ну ми теж за нього вболіваємо, але ж не перебільшуйте, удар не сильний було б дивно якби він це не перехопив
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...