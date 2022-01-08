  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Аль-Айн Реброва впервые проиграл в чемпионате
В тренде

Аль-Айн Реброва впервые проиграл в чемпионате

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Но продолжает идти первым в таблице

Аль-Айн Реброва впервые проиграл в чемпионате

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва на выезде проиграл "Аль-Шардже" - 0:2.

Это поражение стало первым для команды украинском наставника в текущем чемпионате.

Несмотря на это поражение, "Аль-Айн" продолжает лидировать в турнирной таблице и опережает "Аль-Шарджа", который идет на 2-й позиции, на 7 пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...