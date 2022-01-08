Аль-Айн Реброва впервые проиграл в чемпионате

В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва на выезде проиграл "Аль-Шардже" - 0:2.

Это поражение стало первым для команды украинском наставника в текущем чемпионате.

Несмотря на это поражение, "Аль-Айн" продолжает лидировать в турнирной таблице и опережает "Аль-Шарджа", который идет на 2-й позиции, на 7 пунктов.