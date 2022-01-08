Аль-Айн Реброва впервые проиграл в чемпионате
Но продолжает идти первым в таблице
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва на выезде проиграл "Аль-Шардже" - 0:2.
Это поражение стало первым для команды украинском наставника в текущем чемпионате.
Несмотря на это поражение, "Аль-Айн" продолжает лидировать в турнирной таблице и опережает "Аль-Шарджа", который идет на 2-й позиции, на 7 пунктов.
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