Миколенко провел 120 минут в матче против Халла и стал лучшим игроком команды по статистике
В активе Виталия сейв, а в пассиве – ошибка при пропущенном голе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский левый защитник Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в
На первой же минуте "ириски" пропустили и забил игрок, которій при подаче со стандарта находился сразу позади Миколенко. В том моменте "Эвертон" играл зонально, а не по футболистам.
⚡️⚡️⚡️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
Hope you took your seats early... ????@HullCity take just 45 seconds to go in front! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY
Но в первом тайме
Во втором тайме после стандарта Миколенко нашел момент для удара, но неудачно подстроился под мяч и из пределов штрафной пробил по воробьям. Также в его активе 24 из 37 точных передач (65%), четыре подката, одно выигранное верховое единоборство.
Аналитический портал SofaScore оценил старания украинца в 7,4 – самая высокая оценка среди всех игроков "Эвертона" на пару с автором победного гола Эндросом Таунсендом. WhoScored поставил Миколенко 7,58 балла – третий результат команды.
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