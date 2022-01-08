Миколенко провел 120 минут в матче против Халла и стал лучшим игроком команды по статистике

Украинский левый защитник Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии против "Халл Сити" . Он вышел на привычной для себя позиции и провел на поле все 120 минут.

На первой же минуте "ириски" пропустили и забил игрок, которій при подаче со стандарта находился сразу позади Миколенко. В том моменте "Эвертон" играл зонально, а не по футболистам.

⚡️⚡️⚡️



Hope you took your seats early... ????@HullCity take just 45 seconds to go in front! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

Но в первом тайме Виталий записал в свой актив сейв , оказавшись в правильном месте в правильное время. Также до перерыва он успел получить желтую карточку за фол и срыв атаки.

Во втором тайме после стандарта Миколенко нашел момент для удара, но неудачно подстроился под мяч и из пределов штрафной пробил по воробьям. Также в его активе 24 из 37 точных передач (65%), четыре подката, одно выигранное верховое единоборство.

Аналитический портал SofaScore оценил старания украинца в 7,4 – самая высокая оценка среди всех игроков "Эвертона" на пару с автором победного гола Эндросом Таунсендом. WhoScored поставил Миколенко 7,58 балла – третий результат команды.