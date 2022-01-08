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Миколенко провел 120 минут в матче против Халла и стал лучшим игроком команды по статистике

Наши за границей
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(2 голосов)

В активе Виталия сейв, а в пассиве – ошибка при пропущенном голе

Миколенко провел 120 минут в матче против Халла и стал лучшим игроком команды по статистике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский левый защитник Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии против "Халл Сити". Он вышел на привычной для себя позиции и провел на поле все 120 минут.

На первой же минуте "ириски" пропустили и забил игрок, которій при подаче со стандарта находился сразу позади Миколенко. В том моменте "Эвертон" играл зонально, а не по футболистам.

Но в первом тайме Виталий записал в свой актив сейв, оказавшись в правильном месте в правильное время. Также до перерыва он успел получить желтую карточку за фол и срыв атаки.

Во втором тайме после стандарта Миколенко нашел момент для удара, но неудачно подстроился под мяч и из пределов штрафной пробил по воробьям. Также в его активе 24 из 37 точных передач (65%), четыре подката, одно выигранное верховое единоборство.

Аналитический портал SofaScore оценил старания украинца в 7,4 – самая высокая оценка среди всех игроков "Эвертона" на пару с автором победного гола Эндросом Таунсендом. WhoScored поставил Миколенко 7,58 балла – третий результат команды.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Халл Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Динамо-машина (Киев)
08.01.2022 в 22:53
Виталик действительно немного мандражировал вначале, но это нормально. Новая команда и в первом же матче сразу в бой, да еще и в стартовом составе. Плохая сыгранность с партнёрами, незнание языка, всё новое и непривычное, другая обстановка, люди, стадион. Ему ведь всего 22 и у него был только 1 клуб и почти все в нём говорили на понятном ему языке. В Англии даже судят по-другому и к этому тоже нужно привыкнуть. Так что для первого раза сыграл нормально. Что приятно удивило, так это то, что в начале матча ему доверили разыграть штрафной, причём с правого фланга. А он сделал навес. То ли это специально, что бы он почувствовал уверенность, то ли он сразу всем понравился в коллективе. Но такие подачи обычно делают кто-то из авторитетов или старожилов команды.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
08.01.2022 в 22:24
Виталик играл перепуганно, не знаю, за что ему такие оценки. В начале матча было хорошо видно, что у него дрожат коленки, что есть сильное волнение. Поздравляю с дебютом и желаю хорошенько прибавить, ибо это была тень Миколенко, а не он сам
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0
-6
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Yurko-Zahid (Валего)
08.01.2022 в 22:43
Аналітичний портал оцінює ТТД, а не психолоґічний стан.
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+5
0


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