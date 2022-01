Миколенко провел 120 минут в матче против Халла и стал лучшим игроком команды по статистике

Украинский левый защитник Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии против "Халл Сити" . Он вышел на привычной для себя позиции и провел на поле все 120 минут.

На первой же минуте "ириски" пропустили и забил игрок, которій при подаче со стандарта находился сразу позади Миколенко. В том моменте "Эвертон" играл зонально, а не по футболистам.

