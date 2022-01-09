Слухи о заинтересованности Сампдории Супрягой оказались фейком
Украинец генуэзцам не нужен
Фото: ФК Динамо Киев
Одно из итальянских СМИ несколько дней назад распространило информацию о том, что
Да, действительно, летом "моряки" хотели купить футболиста, однако не смогли найти общий знаменатель с киевлянами в финансовом вопросе. Однако сейчас украинец не в трансферном письме "Сампдории". Об этом сообщает Sampdorianews.
Пока из окружением Супряги не контактировали представители итальянского клуба на счет перехода в этом января.
Отметим, что после той летней трансферной саги Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.
Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.
Популярное сейчас
- Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Дебют Миколенко, ничья Барселоны, пополнение Черноморца. Главные новости за 8 января
- Бенитес: Миколенко сыграл неплохо, я им доволен
- Активность Черноморца, Калитвинцев сменил команду. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
Новости по теме
- 23:45 Украинские Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которую Сампдория готова предложить за Супрягу
- 14:36 Украинские Сампдория может вернуться к кандидатуре Супряги - СМИ
- 00:22 Украинские Ди Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам