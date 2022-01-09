Слухи о заинтересованности Сампдории Супрягой оказались фейком

Одно из итальянских СМИ несколько дней назад распространило информацию о том, что "Сампдория" снова возобновила свой интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге . Правда, их соседи по городу опровергли эти слухи.

Да, действительно, летом "моряки" хотели купить футболиста, однако не смогли найти общий знаменатель с киевлянами в финансовом вопросе. Однако сейчас украинец не в трансферном письме "Сампдории". Об этом сообщает Sampdorianews.

Пока из окружением Супряги не контактировали представители итальянского клуба на счет перехода в этом января.

Отметим, что после той летней трансферной саги Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.

Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.