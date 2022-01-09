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Слухи о заинтересованности Сампдории Супрягой оказались фейком

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец генуэзцам не нужен

Слухи о заинтересованности Сампдории Супрягой оказались фейком

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Одно из итальянских СМИ несколько дней назад распространило информацию о том, что "Сампдория" снова возобновила свой интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге. Правда, их соседи по городу опровергли эти слухи.

Да, действительно, летом "моряки" хотели купить футболиста, однако не смогли найти общий знаменатель с киевлянами в финансовом вопросе. Однако сейчас украинец не в трансферном письме "Сампдории". Об этом сообщает Sampdorianews.

Пока из окружением Супряги не контактировали представители итальянского клуба на счет перехода в этом января.

Отметим, что после той летней трансферной саги Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.

Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sampdorianews

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
09.01.2022 в 11:40
Внезапно Никогда сурок не отобьёт бабло, отданное Бене под видом покупки Супряги.
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ascent (Луксор)
09.01.2022 в 11:38
Не фейком, а продуманным ажиотажем Суркиса с помощью "правдивых" СМИ...
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