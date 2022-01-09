  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон
В тренде

Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Какая же красота!

Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон

Фото: twitter.com/RealSporting

Новина українською

Сегодня в матче 23-го тура Сегунды "Малага" принимает дома "Спортинг" Хихон (1:2 первый тайм). Гости смогли забить второй гол благодаря невероятному удару украинского защитника Василия Кравца.

Наш соотечественник, который играл на левом фланге, получил мяч у кромки поля, немного сместился в центр и по невероятной траектории пробил в дальний угол ворот. Голкипер в этом моменте смог лишь провести мяч взглядом.

Всего в текущем сезоне Василий Кравец, играющий за "Спортинг" на правах аренды из "Леганеса", провел 21 поединок во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Хихон) Малага (Испания) Василий Кравец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.01.2022 в 21:06
Ні, не знає))) Малага зрівняла 2:2
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2022 в 21:03
Пускай Зинченко посмотрит как левый защитник должен голы забивать...
Ответить
0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.01.2022 в 20:58
Тільки гра ще триває...79 хвилина))) Видно, Футбол вже знає результат)))
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.01.2022 в 20:57
Шик!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.01.2022 в 20:43
красота!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...