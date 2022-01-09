Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон

Сегодня в матче 23-го тура Сегунды "Малага" принимает дома "Спортинг" Хихон (1:2 первый тайм). Гости смогли забить второй гол благодаря невероятному удару украинского защитника Василия Кравца.

Наш соотечественник, который играл на левом фланге, получил мяч у кромки поля, немного сместился в центр и по невероятной траектории пробил в дальний угол ворот. Голкипер в этом моменте смог лишь провести мяч взглядом.

Всего в текущем сезоне Василий Кравец, играющий за "Спортинг" на правах аренды из "Леганеса", провел 21 поединок во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.