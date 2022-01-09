Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон
Какая же красота!
Фото: twitter.com/RealSporting
Сегодня в матче 23-го тура Сегунды "Малага" принимает дома "Спортинг" Хихон (1:2 первый тайм). Гости смогли забить второй гол благодаря невероятному удару украинского защитника Василия Кравца.
Наш соотечественник, который играл на левом фланге, получил мяч у кромки поля, немного сместился в центр и по невероятной траектории пробил в дальний угол ворот. Голкипер в этом моменте смог лишь провести мяч взглядом.
Всего в текущем сезоне Василий Кравец, играющий за "Спортинг" на правах аренды из "Леганеса", провел 21 поединок во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.
Golazo de Kravets. Malaga 1-2 Sporting pic.twitter.com/T6IGD5ZfSb— Daniel (@Daniel20606) January 9, 2022
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